BPM reçoit l’Association Mosaïque. Retrouvez Marc Gomis, éducateur, ainsi que les jeunes bénévoles Inyès, Salym et Marwa. Mosaïque est un lieu d’animation, de loisirs, de services, d’échanges et d’accompagnement pour être plus à l’écoute de la population. L’association récolte également des dons en faveur de la lutte contre le cancer.