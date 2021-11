Porcheville : Marché de Noël

Durant 2 jours, les 27 et 28 novembre 2021, la mairie de Porcheville organise son Marché de Noël à la salle des fêtes (à côté de la mairie). Venez découvrir (en intérieur) les stands des exposants pour trouver des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : décorations de Noël, chocolats, foie gras, saumon fumé, confiseries, calendriers de l’Avent, ou encore bijoux.

En extérieur, vous pourrez vous régalez avec les stands de restauration avec au menu : tartiflette, vin chaud, galettes, crêpes, cup-cakes, chocolat chaud….

Infos pratiques : en intérieur le pass sanitaire et le port du masque seront exigés, en extérieur seul le port du masque sera exigé (à partir de 11 ans). Ces contraintes sanitaires sont susceptibles de modification en fonction des règles sanitaires en vigueur.

De nombreuses animations gratuites et ateliers vous seront également proposés durant le week-end :

Pour les enfants : activités manuelles autoru du thème “décoration de Noël”

Samedi : création de couronnes de Noël

Dimanche : création de guirlandes de Noël

(atelier gratuit – à partir de 6 ans / pour les plus petits, présence d’un parent obligatoire)

Pour les plus manuels et les bricoleurs, un stand pour le concours “DIY” (fait-maison) de bûches en bois décoratives sera installé sur le parvis de la mairie.

Le but : travailler et décorer une bûche en bois pour réaliser un objet de décoration pour les fêtes.

L’utilisation d’objets naturels et/ou de récupération est imposée en plus de l’utilisation de peinture, ruban, textile….

Des animateurs seront présents sur le stand durant le Marché de Noël pour vous aider à débuter le projet.

Ensuite, vous aurez jusqu’au 14 décembre pour envoyer 3 photos de vos réalisation à : communication@mairie-porcheville.fr

Pour les gourmands, un concours de bûche pâtissière de Noël aura lieu en extérieur le dimanche 28 novembre à 16h00.

Pour vous entraîner à préparer un délicieux dessert pour les fêtes, faites saliver les papilles du jury en préparant une bûche chez vous et tentez de gagner un bon d’achat chez l’un de nos commerçants (Gourmandises de Porcheville ou De St Jores Floral).

Spectacle pyrotechnique : Samedi 27 novembre à 18h00 dans le parc de la Mairie

Et pour le bonheur des plus jeunes, un conte de Noël sera projeté sur la façade de la salle des fêtes côté parc.

Il s’agira d’un spectacle son et lumière agrémenté d’effets pyrotechniques !

(Port du masque obligatoire)

Pour plus de renseignements sur le marché de Noël organisé à Porcheville rendez vous sur le site internet www.porcheville.fr.