DJAMEL NEDJAR – MAIRE DE LIMAY– LES RDV DU MANTOIS 26 NOVEMBRE 2021 00:00 / 20:15 1X

DJAMEL NEDJAR – Maire de LIMAY– Émission diffusée en direct le 26 novembre 2021 depuis la mairie de LIMAY.

SUJETS:

– Les deux premiers mois en tant que maire de Limay. .

– Les relations entre la ville et la GPSEO.

– Le modèle de développement entre la rive droite et la rive gauche notamment concernant les transports.

– Les actions en termes de solidarité, de lutte contre le réchauffement climatique, et le plan urgence propreté.

– Les principaux événements qui sont au programme dans la commune.