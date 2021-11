JOURNAL JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 00:00 / 7:20 1X

Le maire de Mantes la Jolie Raphaël Cognet (premier en partant de la droite), et le sous-préfet Gérard Derouin (deuxième en partant de la droite) ont rendu visite aux policiers municipaux après l’incendie du 24 novembre 2021 (Photo Ville de Mantes la Jolie).

TITRES :

– Faits divers : un homme a utilisé une arme à feu durant une bagarre à Magnanville.

– Porcheville : le Marché de Noël se déroulera les 27 et 28 novembre.

– Mantes la Jolie : la Ville a participé à l’opération DuoDay.

– Interview de Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie, et Gérard Derouin, sous-préfet de Mantes la Jolie. Ils reviennent sur l’incendie volontaire qui a détruit deux véhicules de la Police municipale dans la nuit du 23 au 24 novembre.

– Interview de Fanny Mahé, chargée de relations publiques au Théâtre de la Nacelle. Elle nous présente les spectacles programmés vendredi 26 et samedi 27 novembre.