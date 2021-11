JOURNAL VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 00:00 / 7:12 1X

Le maire Michel Lebouc (deuxième en partant de la droite) a inauguré lundi 22 novembre le bureau de poste communal au sein de la mairie, en présence du député de la 8e circonscription des Yvelines Michel Vialay (premier en partant de la droite) (Photo Ville de Magnanville).

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été attaqués par six individus à Mantes la Jolie.

– Epône et Mézières sur Seine : les deux communes ont signé une convention entre leur police pluri-communale et la Sûreté ferroviaire.

– Rosny sur Seine : des usagers et des cheminots dénoncent la fermeture prochaine des guichets dans les gares du Mantois.

– Interview de Michel Lebouc, maire de Magnanville. Il revient sur l’ouverture, le 22 novembre, du bureau de poste communal au sein de la mairie.