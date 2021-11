ASSOCIATION SOLIDARITE HUMAINE DE FRANCE – 27 NOVEMBRE 2021 00:00 / 25:25 1X

BPM reçoit l’Association Solidarité Humaine de France. Retrouvez son président Michel Roux, et Catherine Leroux, bénévole. Le but de l’association est de promouvoir la Femme et l’enfant, dans le cadre d’actions d’aide au développement, notamment au Togo.