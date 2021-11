BPM MAGAZINE EURE ZERO DECHET – 27 NOVEMBRE 2021 00:00 / 20:28 1X

L’Association EURE ZERO DECHET

BPM reçoit L’Association Eure Zéro Déchet. Retrouvez son président Jean-Yves Le Patezour. L’association a pour but d’informer et de sensibiliser sur la réduction des déchets et du gaspillage pour atteindre l’horizon zéro déchet zéro gaspi.