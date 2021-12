Gasny : Courses nature pour le Téléthon

Les associations TéléTom’Théo, Gasny Running, Gasny Rando, DJ Bryan’s Music et l’Amicale des Pompiers de Gasny se mobilisent pour le Téléthon et vous propose des courses nature pour marcheurs, coureurs et traileurs sans dossard.

Ces courses auront lieu vendredi prochain, le 3 décembre 2021, à partir de 19h à l’Espace Jean-Baptiste Le Clair.

Parcours de 5 et 10 kms. Participation 8€. L’intégralité des bénéfices de l’évènement sera reversée au Téléthon.

Horaires des départs :

20h Marche

20h10 Canicross

20h15 Course Nature

Eclairage fortement conseillé. Pass sanitaire obligatoire.

Incription sur : www.klikego.com/inscription/marchons-courons-gasnyons-pour-le-telethon-2021/running-course-a-pied/1633318221246-1

Pour plus de renseignements sur les courses nature organisées pour le Téléthon à Gasny rendez vous sur le site internet www.gasny.fr