Limay : 35ème édition du Téléthon

Cette année a lieu la 35ème édition du Téléthon, association qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes, la ville de Limay s’engage à soutenir la cause en organisant des activités et récoltes de fond. N’hésitez pas à venir participer à toutes les activités proposées.

Programme vendredi 03 décembre :

de 10h30 à 18h : vente d’ouvrages de l’association les amis du patchwork (dans le magasin carrefour)

de 16h30 à 18h30 : vente d’objets confectionnés par les enfants de l’école élémentaire Jules Ferry et vente de crêpes sous la halle à marché

16h30 : vente de pains au chocolat par l’école maternelle Zulmée Carlu. La vente se fera dans la cour de l’école.

Programme samedi 04 décembre :

De 14h à 18h : diverses initiations sont proposées dans le gymnase Auguste Delaune vente d’ouvrages par les amis du patchwork tombola, coloriage pour enfants, apprentissage couture et vente de pâtisseries et fruits restauration, buvette et boutique Téléthon animation escrime dans le gymnase concours de pétanque sur les terrains extérieurs animation tennis à partir de 16h jusqu’à 23h sous la halle polyvalente



Programme dimanche 05 décembre :

À partir de 8h : L’ALJ marche organise sa traditionnelle marche du téléthon avec un départ du centre de loisirs (3 distances proposées : 5, 10 et 15km).

Pour plus de renseignements sur les activités organisées à Limay pour la 35ème édition du Téléthon rendez vous sur le site internet www.ville-limay.fr.