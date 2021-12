GPS&O : la collecte des déchets évolue

La collecte des déchets évolue en 2022 sur le territoire de GPS&O. Quand sortir le bac dédié aux emballages ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ? À quelle date sont prévus les encombrants ? … Au 1er janvier 2022, plus besoin de guetter les poubelles de ses voisins pour le savoir ! Pour simplifier le quotidien des habitants, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un moteur de recherche pour en finir avec ce casse-tête. Désormais, vous aurez la réponse à toutes vos questions en un clic.

Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les traditionnels calendriers papiers, le tout nouveau moteur de recherche numérique consacré à la collecte 2022 va simplifier la gestion des déchets des habitants.

Accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone, ce nouvel outil regroupe tous les renseignements utiles liés aux déchets. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la barre de recherche afin d’avoir accès à une information complète, personnalisée et actualisée en permanence. Pour être opérationnel, ce moteur de recherche s’appuie sur une base de données, qui pour la première fois agrège les données issues des 5 opérateurs de collecte intervenant sur le territoire et centralise plus de 100.000 adresses.

Ce service digital indique les jours et fréquences des collectes par typologie de déchets (Ordures, ménagères, emballages recyclables, encombrants, déchets verts, verre…), à quel moment sortir les bacs, l’implantation des bornes de collecte et des déchèteries les plus proches ainsi que d’autres informations pratiques comme la commande d’un bac, les règles et consignes de tri, des conseils pour le compostage…Enfin, il est possible de s’inscrire pour recevoir des notifications relatives à l’actualité des déchets par SMS ou mail.

Pour assurer une transition vers le numérique en douceur, une version imprimée et simplifiée du calendrier de collecte 2022 sera distribuée dans tous les foyers du territoire au cours de ce mois de décembre. Ce souci d’accompagnement se traduit également par une campagne de sensibilisation des communes et des sessions de formation à l’attention des agents d’accueil des mairies afin qu’ils puissent renseigner leurs habitants si besoin. Le tout sera combiné avec une campagne de promotion (affichage, réseaux sociaux) déployée début décembre jusqu‘à mi-janvier avec un habillage des bennes des camions de ramassages prévu sur les douze prochains mois.

Enfin, pour répondre aux questions des habitants, la plateforme téléphonique Infos déchets sera renforcée. Sept téléopérateurs en simultané seront disponibles pour renseigner les personnes les plus éloignées des pratiques numériques et pourront assurer l’envoi par courrier de leur calendrier de collecte 2022 imprimé si besoin.

Pour en savoir plus sur la collecte de déchets qui évolue sur le territoire de GPS&O rendez vous sur le site internet gpseo.fr.