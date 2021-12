Mantes-la-Jolie : Permis de végétaliser

Le permis de végétaliser, une avancée concrète à Mantes-la-Jolie. La Ville souhaite encourager les habitants à prendre des initiatives citoyennes favorisant le développement de la végétalisation au sein de l’espace public. La fin des Assises de la Transition écologique a permis de faire émerger des propositions innovantes, proposées par les habitants eux-mêmes et retenus par les élus pour une mise en œuvre rapide.

Ce permis permet à toute personne désireuse de mettre en place et d’entretenir des espaces de nature au sein du domaine public. Déjà effectif dans plusieurs communes françaises, ce dispositif offre aux habitants l’opportunité de verdir une portion de l’espace public, favorisant ainsi le retour de la nature en Ville. Beaucoup ont souhaité, par ce biais, contribuer directement à l’amélioration de leur environnement.

L’implication des riverains participe à l’embellissement, au fleurissement des rues et des quartiers. Il favorise le développement de la biodiversité et le retour de la nature en ville. Enfin, et ce n’est pas le moindre des avantages, cette activité renforce les liens entre voisins.

Toute personne majeure vivant ou travaillant à Mantes-la-Jolie peut faire une demande de permis de végétaliser. La demande peut être individuelle ou réalisée en groupe, par une association ou un collectif d’habitants. Le demandeur s’engage alors, pour une durée donnée, à aménager, à arroser, à entretenir et à nettoyer son espace, selon les termes de la charte du permis de végétaliser.

Tout espace public qui appartient à la Ville est concerné par ce projet: jardinière, mobilier urbain (potelet, barrière anti-stationnement), pied d’arbre et bande engazonnée. En revanche, l’attribution du permis n’est pas possible pour les espaces verts tels que squares, Butte verte, îles, lacs ou espaces appartenant à des propriétaires privés (copropriétés, bailleurs sociaux).

Pour faire une demande de permis, le demandeur doit préparer son projet avec soin avant de le soumettre. Puis, il doit remplir un formulaire afin de faire une demande auprès du service. Suite à cette demande, le projet fait objet d’une étude de faisabilité et s’il est validé : une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public (permis de végétaliser) sera délivrée pour une durée minimale de 6 mois (renouvelable tacitement 2 ans). En souscrivant à un permis de végétaliser, il adhère obligatoirement à la charte de végétaliser de l’espace public disponible ici.

Vous retrouverez le formulaire à remplir pour faire une demande de permis de végétaliser à Mantes-la-Jolie sur le site internet www.manteslajolie.fr.