Dans le cadre de Vernonnet Scintille 2021, la ville vous propose une distribution de chocolat et un stand de chocolats chauds pour réchauffer les plus frileux, une fanfare et des chants de Noël proposés par les scolaires, vendredi prochain, le 10 décembre 2021, de 15h30 à 18h45 sur le parvis de l’Eglise Saint-Nicolas de Vernonnet. Le Père Noël passera même dire bonjour.

Pour plus de renseignements sur l’édition 2021 de Vernonnet Scintille rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.