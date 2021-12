ASSOCIATION VALENTIN HAUY – 04 DECEMBRE 2021 00:00 / 16:05 1X

BPM reçoit l’Association Valentin Haüy. Retrouvez Isabelle Chauvet, responsable de l’antenne locale du Mantois. Le but de l’association est d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale.