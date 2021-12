JOURNAL MERCREDI 08 DÉCEMBRE 2021 00:00 / 7:19 1X

Le MuMo s’est arrêté à Buchelay les 2 et 3 décembre, et se rendra à Bonnières-sur-Seine les 9 et 10 décembre.

TITRES :

– Faits divers : un homme a frappé un policier lors de son interpellation à Mantes la Jolie.

– Covid 19 : 800 nouveaux cas par jour ont été recensés dans les Yvelines.

– Beynes : la commune a reçu le titre de « Ville amie des enfants ».

– Interview de Caroline Pochart, cheffe de projet au sein du Musée Mobile, et Clémence Renaud, médiatrice culturelle. Elles nous présentent le MuMo, Musée Mobile itinérant, qui s’est arrêté à Buchelay les 2 et 3 décembre, et fera étape à Bonnières sur Seine les 9 et 10 décembre.