Mantes-la-Ville : Karaoké Live

Un karaoké live avec WHY NOT est organisé demain, le samedi 11 décembre 2021, à 20h45 au Comptoir de Brel, 21 rue des Merisiers à Mantes-la-Ville.

Chanter avec des musiciens et non plus sur des bandes, une expérience forte et une animation originale avec ambiance garantie pour grands et petits. Ils vous accompagnent «en live» et s’adaptent pour vous soutenir dans votre prestation. Les textes qui défilent, le clavier à droite, le guitariste à gauche, le batteur derrière… Un moment inoubliable pour tous ceux qui s’y essayent. Avec une liste de plus de 120 morceaux, des Rita Mitsouko à Claude François, de Pharell williams à Bob Marley, en passant par Téléphone, Bruno Mars, Daft punk, les Beatles et bien d’autres.

L’Entrée est gratuite.

Pour plus de renseignements sur le karaoké live organisé à Mantes-la-Ville appelez le 01 30 98 55 46, envoyez un mail à culture@manteslaville.fr ou rendez vous sur le site internet www.manteslaville.fr.