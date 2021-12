Vernon : Conférence du CEV

Le CEV est heureux de vous informer de sa conférence “Vernon, carrefour ferroviaire”, le jeudi 16 décembre 2021 à 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste (salle Vikings) de Vernon.

Présentation de la conférence :

Les rapports entre Vernon et le rail ont toujours été ambigus. Les Vernonnais qui pestent quotidiennement contre les retards chroniques de rames bondées savent-ils qu’ils empruntent une ligne historique, conçue, exécutée et exploitée (du moins à ses débuts) par un personnel presque exclusivement recruté outre-Manche ?

Le Paris-Rouen s’est imposé à Vernon malgré l’hostilité des bateliers, des rouliers et d’une municipalité traumatisée à l’idée de voir sa ville coupée en deux par une profonde tranchée. Cependant le bruit, la fumée et les passages à niveau fermés n’ont pas fait que des mécontents. Le roi Louis-Philippe appréciait ce moyen de transport qui mettait sa résidence de Bizy à 1 h 15 de la capitale. Bientôt quelques riches voyageurs et quantité d’humbles émigrants traverseraient en trombe Vernon avant d’embarquer au Havre pour l’Amérique. Cette ligne a inspiré Émile Zola, les peintres impressionnistes, puis Jean Renoir. Elle a aussi renforcé le rôle militaire de Vernon, reliant les casernes du Train des Équipages à la France entière.

La défaite de 1870 va encore renforcer le rôle ferroviaire de Vernon en accélérant la construction de la transversale Pacy-Gisors qui a si cruellement fait défaut lors du siège de Paris par les Prussiens. Grâce au train, Vernon s’imposera comme centre hospitalier important pendant la Première Guerre mondiale. En 1944, les bombardiers alliés mettront fin au Pacy-Gisors. Une profonde mutation se prépare, que Vernon regardera de loin, préférant s’intéresser à l’espace. Aux rapides vers le Havre succèdent les convois d’hydrocarbures et d’automobiles, et la ligne bénéficiera d’une des premières électrifications sous 25 000 volts. Vernon a été boudée par le TGV et est devenue une ville de banlieue. Le Pacy-Gisors a laissé quelques traces dans notre paysage urbain que nous nous efforcerons de retrouver ensemble, mais sans lui Claude Monet n’aurait probablement pas choisi de s’établir à notre porte et notre gare ne s’appellerait pas Vernon-Giverny…

C’est Jean-Michel Zanaroli, membre du CEV, qui présentera cette conférence originale, abondamment illustrée.

Entrée libre et gratuite avec masque et passe sanitaire obligatoires

Pour plus de renseignements sur la conférence du CEV organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.