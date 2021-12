JOURNAL DES SPORTS DU 13 DÉCEMBRE 2021 00:00 / 25:51 1X

BPM reçoit l’ESM Basket et l’ASM Basket. Retrouvez les présidents Arnaud Aubergeon et Baptiste Falluel. Les clubs proposent la pratique du Basket, à Magnanville et Mantes la Jolie, et collaborent sur plusieurs projets.