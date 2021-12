Vernon Scintille : Village Olympique

Du 17 au 23 décembre, de 14h à 19h, découvrez le Village Olympique de la Place de Gaulle et ses multiples animations, dans le cadre de Vernon Scintille.

Au programme :

Animation VR «Expérience Interactive»

30 expériences au choix, debout et en mouvement, grâce à des casques Oculus ! Plongez-vous dans un environnement 3D type jeu vidéo et interagissez avec votre tête et vos manettes qui se transforment selon l’expérience en sabre, en arc, et même en bâton de ski et en raquette de tennis !

Borne Selfie Vintage «Fever Box»

Repartez avec un souvenir de vos beaux moments en famille ou entre amis, avec la borne à Selfie!

Mur de glace

Faites le plein de sensations forte avec ce mur de glace à escalader, accessible aux débutants comme aux confirmés, à partir de 6 ans.

Accrobranche

Un défi vertigineux vous attend sur le Village Olympique… Un parcours acrobatique en hauteur, accessible aux enfants à partir de 6 ans.

Pour plus de renseignements sur le village olympique installé à l’occasion de Vernon Scintille rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.