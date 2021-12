Mantes-la-Jolie : Collecte de sang à l’Agora

Une collecte de sang aura lieu le 22 décembre 2021, à l’Agora de Mantes-la-Jolie. Pour donner son sang il faut prendre rendez-vous, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé.

Avant ou après le vaccin, vous pouvez donner sans délai. Si vous avez été testé(e) positif(ve) à la Covid-19, avec symptômes, vous devez attendre 14 jours après la fin des dits symptômes pour faire un don. Cas contact ou testé(e) positif(ve) sans signe de maladie, 14 jours de patience avant de donner.

Pensez à prendre votre masque et une pièce justifiant votre identité.

Les précautions à prendre avant le don : il faut bien manger et bien s’hydrater (1/2 l). Vous pouvez venir seul ou accompagné(e) d’autres donneurs (uniquement). Comme vous, ils devront prendre rdv.

Avant de prendre rendez-vous, n’hésitez pas à tester votre égibilité : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0.

Pour plus de renseignements sur la collecte de sang organisée à l’Agora de Mantes-la-Jolie, ou pour trouver une autre collecte, rendez vous sur le site internet dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.