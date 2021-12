Mantes-la-Jolie : Patinoire Éphémère

La Place Saint-Maclou de Mantes-la-Jolie va se transformer en une patinoire éphémère géante de plus de 300m² pour initier les plus petits aux joies de la glisse. Cette année, cette animation gratuite débute demain, le samedi 18 décembre 2021, et se poursuit pendant les vacances scolaires jusqu’au 2 janvier 2022. L’installation synthétique offre une pratique de loisirs en toute sécurité en respectant la planète. Les plus gourmands se régaleront au stand de restauration sucrée. Pour garder un souvenir impérissable, passez par le Photocall !

Pour fêter son ouverture, retrouvez demain, le samedi 18 décembre, à 17h, le spectacle des jouets lumineux.

La patinoire sera ouverte le 18 décembre de 10h à 21h, du 19 au 23 décembre, du 26 au 30 décembre et le 2 janvier de 10h à 19h, ainsi que les 24 et 31 décembre de 10h à 16h. Elle sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier.

Pour plus de renseignements sur la patinoire éphémère de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.