Samedi prochain, le 15 janvier 2022, venez découvrir l’ITII Normandie (Campus de l’Espace 1 avenue Hubert Curien à Vernon) à l’occasion de portes ouvertes. Venez échanger avec leurs équipes et découvrir l’établissement qui forme plus de 300 ingénieurs par an depuis 30 ans.

Pass sanitaire obligatoire. Pour vous inscrire cliquez ici.

Pour plus de renseignements sur les portes ouvertes organisées à l’ITII Normandie rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.