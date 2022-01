Mantes-la-Jolie : Inscriptions aux CHAM et CHAD

La campagne des inscriptions pour l’entrée en classe musique ou danse (CHAM ou CHAD) au collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie a commencé pour la prochaine rentrée scolaire.

Les classes à horaires aménagés artistiques (CHAM et CHAD) représentent une formidable opportunité pour offrir, aux écoliers et aux collégiens, la possibilité de s’ouvrir à la musique, au chant ou à la danse dans les meilleures conditions.

Depuis 2008, le partenariat entre la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Direction académique des services de l’Éducation nationale des Yvelines a permis l’ouverture d’une classe à horaires aménagés musicale (CHAM) à l’école Les Marronniers de Magnanville puis dans deux établissements de Mantes-la-Jolie, au collège Jules Ferry depuis 2012 et à l’école Claude Monet depuis 2019.

Au total, 362 élèves ont fréquenté une CHAM primaires depuis 2008 et 308 élèves ont suivi une scolarité CHAM/CHAD au collège depuis 2012.

Ce dispositif innovant permet aux élèves du territoire qui entrent en 6e de bénéficier d’un enseignement artistique via le chant choral, un instrument de musique ou la danse tout en suivant une scolarité classique. Il s’inscrit dans le cadre général de la convention d’objectifs pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et fait partie intégrante du projet d’école.

Bien plus qu’un simple enseignement, il participe aussi à la construction de la personnalité de l’enfant, à son développement et à son épanouissement personnel.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour la rentrée 2022-2023, les familles peuvent retirer les dossiers de candidature soit au collège soit à l’accueil du conservatoire.

Il est possible de les télécharger au format pdf sur le site du collège, clg-ferry-mantes.ac-versailles.fr ou celui du conservatoire, crd-enm.gpseo.fr.

Les dossiers complets sont à déposer au plus tard le vendredi 11 février 2022 au collège Jules Ferry.

Fin mars, les candidats seront convoqués et auditionnés par les enseignants du collège et du Conservatoire. Les résultats des épreuves restent confidentiels. En cas de restriction sanitaire, les auditions des candidats pourront avoir lieu en distanciel selon des modalités communiquées aux familles.

Fin juin, les familles seront informées de l’admission par courrier.

Pour plus de renseignements sur les inscriptions aux CHAM ou CHAD à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.