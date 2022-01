JOURNAL MARDI 18 JANVIER 2022 00:00 / 7:09 1X

Les enseignants se sont mis en grève le jeudi 13 janvier 2022.

TITRES:

– Faits divers : un homme a été tué dans un accident de la route à Saint Germain en Laye.

– Grand Paris Seine et Oise : les Nuits de la lecture se déroulent du 20 au 23 janvier.

– Covid 19 : le Vaccy Bus propose désormais des tests antigéniques.

– Interview d’Eva Accarias et François Maillard, respectivement professeure des écoles et professeur de lycée à Mantes la Jolie. Ils reviennent sur le mécontentement des enseignants quant au protocole sanitaire mis en place.