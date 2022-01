Vernon : Conseils numériques à la Médiathèque

Le vendredi 21 janvier 2022, de 15h30 à 18h30, vous pourrez bénéficier de conseils numériques à la Médiathèque de Vernon.

La transition numérique de notre société s’est engagée et les médiathèques vous accompagnent dans cette transformation. En collaboration avec l’Espace Information Médiation (Espace France Service) et le département de l’Eure, les médiathèques de Vernon et de Gasny proposent à leurs usagers de l’aide au numérique par le biais de conseillers numériques par exemple pour:

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) ;

Naviguer sur internet ;

Envoyer, recevoir, gérer ses courriels ;

Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone ;

Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques ;

Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique ;

Apprendre les bases du traitement de texte ;

Échanger avec ses proches ;

Trouver un emploi ou une formation ;

Accompagner son enfant ;

Comprendre ce que le numérique peut apporter à sa TPE/PME

Comprendre la culture numérique.

Pour plus de renseignements sur les conseils numériques à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.