JOURNAL JEUDI 20 JANVIER 2022 00:00 / 6:58 1X

Juliette Rouilloux-Sicre nous détaille le programme des Nuits de la Lecture dans le réseau des bibliothèques et médiathèques de SNA.

TITRES:

– Fait divers : contrôlé au volant d’un véhicule volé, à Gravigny.

– Vernon : six agents recrutés pour le recensement, qui démarre aujourd’hui.

– Gisors : le maire et une partie des élus soutiennent Valérie Pécresse.

– Interview de Juliette Rouilloux-Sicre, Vice-présidente de Seine Normandie Agglomération, en charge de la culture. Les nuits de la lecture ont lieu ce week-end dans les bibliothèques et médiathèques du réseau SNA.