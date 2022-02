Vernon : Conférence sur George Sand

Une conférence sur George Sand est organisée à la Médiathèque de Vernon le 5 février 2022 de 15h à 16h. Elle sera animée par Gérard Gengembre, un universitaire et critique littéraire français. Il a enseigné dans de nombreuses et prestigieuses universités françaises et est l’auteur de nombreux livres en particulier sur les auteurs du XIXème siècle

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou par téléphone au 02 32 64 53 06

Pour plus de renseignements sur la conférence sur George Sand organisée à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.