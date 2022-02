BPM MAGAZINE ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS – 29 JANVIER 2022 00:00 / 21:38 1X

L’Association ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS

BPM reçoit L’Association Espace Laïque Vernonnais. Retrouvez sa présidente Ghislaine Denoncin et son vice-président Benoît Lavoux. Le but de l’association est d’accueillir les enfants pour l’aide aux devoirs, et de favoriser la pratique d’activités culturelles dans un quartier classé en zone de sécurité prioritaire.