Gargenville : Tai-chi à la salle des fêtes

Une séance de Tai-chi est organisée lundi prochain, le 7 février 2022, de 14h30 à 17h à la salle des fêtes de Gargenville. Si vous accompagnez un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie, venez vous octroyer une pause détente dans votre semaine.

Le Tai-chi est avant tout un art du bien-être, accessible à tous. L’objectif est d’atteindre un état de tranquillité intérieure, tout en étant en mouvement. Le tout dans une atmosphère conviviale et bienveillante. Cet atelier est gratuit, et sera l’occasion d’évoquer votre situation et de recevoir des conseils personnalisés.

Pour plus de renseignements sur cette séance de Tai-chi organisée à la salle des fêtes de Gargenville appelez le CCAS au 01 30 98 89 00 ou rendez vous sur le site internet gargenville.fr.