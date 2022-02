CÉCILE DUMOULIN – VICE PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT – LES RDV DU MANTOIS 21 JANVIER 2021 00:00 / 18:33 1X

CÉCILE DUMOULIN – Conseillère Départementale du Canton de Limay. Vice Présidente du Département des Yvelines en charge des Collèges et au numérique.Émission diffusée en direct le 04 février 2022.

SUJETS:

– Equipements individuels mobiles à l’ensemble des collèges des Yvelines ainsi qu’aux élèves de CM1 et CM2.

– Subvention de plus de 42 millions d’euros pour la rénovation et la modernisation des équipements dans 24 collèges Yvelinois.

– Subvention de 25 000 euros pour l’acquisition de nouveaux équipements pour la Médiathèque de Limay.

– Reconstruction du centre commercial la Source à Limay.