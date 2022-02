ASSOCIATION NAFORRE – 05 FEVRIER 2021 00:00 / 18:18 1X

BPM reçoit l’Association Naforré. Retrouvez Laetitia Ferrand, trésorière, Mia Baldé, chargée de communication, et Marie Baldé, la présidente. Le but de l’association est d’aider les femmes du Village Saré Almamy au Sénégal qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie et devenir plus autonomes.