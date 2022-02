JOURNAL MARDI 08 FÉVRIER 2022 00:00 / 7:01 1X

Le Musée de l’Hôtel-Dieu présente une dizaine d’œuvres dans le cadre de l’exposition sur les Arts de l’Islam.

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été attaqués par une dizaine d’individus à Mantes la Ville.

– Yvelines : Mantes la Jolie et Les Mureaux sont dans le top 500 des « Villes et villages où il fait bon vivre ».

– Magnanville : des lycéens travaillent sur l’amélioration du bien-être animal.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine lance un appel à projet culturel.

– Interview de Jeanne Paquet, Chef de Service Patrimoine et Tourisme au Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes la Jolie. Elle présente l’exposition « Arts de l’Islam. Un passé pour un présent », à voir jusqu’au 27 mars.