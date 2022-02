JOURNAL MERCREDI 09 FÉVRIER 2022 00:00 / 7:21 1X

Sidi El Haimer, maire de Mantes la Jolie par intérim (Photo Ville de Mantes la Jolie).

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont démantelé deux trafics de drogue à Aubergenville et Meulan en Yvelines.

– Meulan en Yvelines : des collégiens ont participé au championnat de France UNSS d’aviron indoor.

– Les Mureaux : la commune a été labellisée « Ville internet ».

– Interview de Sidi El Haimer, maire de Mantes la Jolie par intérim, Christel Dubois, conseillère municipale déléguée aux Seniors, Benjamin Vialay, adjoint en charge des Finances, et Jean-Luc Santini, adjoint en charge de l’Immobilier foncier et de l’Habitat insalubre. Ils reviennent sur les délibérations adoptées lors du conseil municipal du 7 février.