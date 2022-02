SNA : Portail Enfance Jeunesse

SNA vous propose le Portail Enfance Jeunesse. Seine Normandie Agglomération et ses 61 communes ont lancé en début d’année leur Guichet Numérique Unique, destiné à faciliter toutes les démarches liées à la vie quotidienne, citoyenne ou familiale des habitants.

Au sein de ce Guichet Numérique Unique, le Portail Enfance et Jeunesse permet de gérer en ligne les démarches relatives à la pré-inscription et à l’inscription des enfants dans les structures Petite Enfance et Jeunesse de Seine Normandie Agglomération (accueils de loisirs, crèches et Relais Assistantes Maternelle), ainsi que le règlement des factures liées à ces inscriptions.

Au printemps, de nouvelles fonctionnalités viendront s’ajouter et permettront de gérer administrativement les démarches de toute votre famille, notamment les inscriptions aux services périscolaires (inscriptions des enfants les mercredis après-midis) et extra scolaires (inscriptions aux accueils de loisirs).

Pour plus d’informations, l’équipe du Portail Enfance Jeunesse se tient à disposition des familles du lundi au vendredi, soit par mail à l’adresse pej@sna27.fr, soit par téléphone au 02 32 53 53 50.

Pour plus de renseignements sur le Portail Enfance Jeunesse proposé par SNA rendez vous sur le site internet sna27.fr.