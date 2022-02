Gargenville : « Jeu crée du lien »

Les ateliers « Jeu crée du lien » sont de retour à la médiathèque Paul Valery de Gargenville vendredi prochain, le 18 février 2022. C’est un moment convivial et chaleureux où l’équipe de la médiathèque vous propose des jeux en s’amusant avec les lettres et les mots. Partage de connaissances, bonne humeur, entraide sont les maitres-mots de cet atelier. Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit de vous inscrire directement à la médiathèque, par mail à mediatheque@ville-gargenville.fr ou par téléphone au 01 30 98 89 65.

Pour plus de renseignements sur les ateliers « Jeu crée du lien » à Gargenville rendez vous sur le site internet gargenville.fr.