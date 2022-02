Evreux : Pièce de théâtre “Les Détaché.e.s”

Les 24 et 25 février 2022 à 20h vous pourrez voir la pièce de théâtre “Les Détaché.e.s” au théâtre Legendre d’Evreux.

Les Détaché.e.s est une pièce conçue comme l’autopsie d’un drame où les liens familiaux sont passés au microscope. Jean, 35 ans, est condamné à la perpétuité. Claude, sa mère lui rend visite après 12 ans d’absence. Ces retrouvailles sensibles vont replonger le détenu – devenu un monstre aux yeux de la société – dans son histoire et ses souffrances de son enfance à l’âge adulte. Ce spectacle-puzzle nous donne à voir toutes les failles des membres d’une famille en crise. Fruit de rencontres et de témoignages recueillis en milieu pénitentiaire, ce travail questionne sur notre empathie collective et notre capacité à pardonner. Un théâtre coup de poing au sujet rugueux mais nécessaire…

Tarif spécial à 5 euros pour les étudiants sur présentation d’un justificatif 30 minutes avant le début de la représentation dans la limite des places disponibles.

Pour plus de renseignements sur la pièce de théâtre “Les Détaché.e.s” qui sera jouée à Evreux rendez vous sur le site internet evreux.fr.