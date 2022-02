JOURNAL MARDI 22 FÉVRIER 2022 00:00 / 7:10 1X

TITRES:

– Fait divers : un carambolage sur l’A13, près de Vernon, fait plusieurs blessés, dont un nourrisson de 7 mois.

– Les Andelys : les rues Clémenceau et Sadi en travaux jusqu’au 7 mars.

– Saint-Marcel : le 18ème salon du vin et de la gastronomie aura lieu les 5 et 6 mars.

– Interview de Nicolas Lebas, Sous-préfet des Andelys. En fonction depuis une semaine, Nicolas Lebas souhaitait se présenter aux eurois.