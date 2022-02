JOURNAL MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 00:00 / 7:10 1X

Cécile Thiam, Fatima Kasmi et Salima Daoud, présidente, secrétaire et trésorière de l’association « Rythme et vous »

TITRES :

– Faits divers : deux individus ont été interpellés pour tentative de vol par effraction aux Mureaux.

– Yvelines : la préfecture, le parquet de Versailles et l’Académie ont signé hier un plan visant à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

– Maule : la Mauldre dispose d’un nouveau tracé dans la commune.

– Interview de Cécile Thiam, Fatima Kasmi et Salima Daoud, respectivement présidente, secrétaire et trésorière de l’association « Rythme et vous ». Elles nous présentent la Zumba Party, qui aura lieu le 26 février à Buchelay.