Mantes-la-Jolie : Atelier d’initiation au dessin Manga

La médiathèque Georges-Duhamel de Mantes-la-Jolie vous propose un atelier d’initiation au dessin de manga ainsi qu’une rencontre / dédicace avec l’auteur, Jason Dilukeba, samedi prochain, le 26 février 2022.

Jason Dilukeba est né en 1982. Influencé par l’animation japonaise, il se dirige très tôt vers le dessin et suit des études d’art graphiques, puis de communication visuelle. A 23 ans il commence une carrière d’illustrateur pour divers magazines et s’initie à la photogravure, avant d’entreprendre la création de son premier manga, Ekeko, qui lui vaudra le prix SFR Jeunes Talents. Ses inspirations premières sont des maîtres mangakas tels qu’Osamu Tézuka, Hayao Miyazaki, Akira Toriyama ou Go Nagaï, ainsi que l’art tribal des peuples du monde entier.

Ateliers : 9h30 et 14h30 | à partir de 10 ans

Rencontre et dédicace : 16h

Entrée libre et gratuite sur inscription auprès de vos bibliothécaires.

Pour plus de renseignements sur l’atelier d’initiation au dessin Manga et la rencontre / dédicace avec l’auteur, Jason Dilukeba à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.