Vernon : Atelier « Je mange donc je suis »

Samedi prochain, le 26 février 2022, à 14h15, vous pourrez participer à l’Atelier « Je mange donc je suis » Santé mentale et troubles de l’alimentation à la médiathèque de Vernon.

L’alimentation est une fonction vitale qui apporte les éléments nutritionnels indispensables à une bonne santé physique et psychologique. L’alimentation est aussi une pratique sociale, familiale et culturelle qui place les individus dans un environnement défini et partagé.

Un sujet qui nous touche dans notre quotidien et qui sera l’objet de la conférence animée par Ulrike Vidalain, arthérapeute et coordinatrice de la Clinique des Portes de l’Eure et Lorenzo Bodin diététicien à la CPE.

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur l’atelier « Je mange donc je suis » organisé à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.