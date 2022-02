Mantes-la-Jolie : Cube à Particules

Dans le cadre de la Balade d’Hiver proposée par les 400 coups, découvrez le spectacle “Cube à Particules” samedi prochain, le 26 février 2022, au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, à 16h. Ce spectacle vous transporte vers un dispositif hors norme : un univers poétique et surréaliste qui se développe et se réinvente à travers la manipulation de deux danseuses.

Un OPNI – objet posé non identifié ou objet poétique non identifié – est au centre de la scène. À travers ses parois transparentes, deux personnages découvrent et réagissent avec les sensations liées à cet espace, dans lequel d’innombrables particules s’accumulent.

Des paysages surgissent de cette matière mouvante, au gré des ambiances oniriques naturelles : le vent, la neige, les nuages qui s’y développent.

Le spectacle “Cube à Particules”, qui s’inscrit dans la programmation de la Balade d’Hiver des 400 coups, présente un dispositif hors norme, où l’échelle des perceptions expérimentées amène les spectateurs à se questionner sur la réalité des éléments présentés. C’est dans un univers poétique et surréaliste que notre rapport à la matière se développe et se réinvente à travers la manipulation de deux danseuses. Le langage des signes est ainsi utilisé comme vecteur de perception et de relation.

Réservation par téléphone au 01 30 33 22 65 ou par mail à reservation@collectif12.org. Tarifs : 10 / 5 / 3 euros. Le spectacle est accessible aux enfants dès 5 ans.

Pour plus de renseignements sur le spectacle “Cube à Particules” proposé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet du Collectif 12.