Collecte de sang à Magnanville

La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement français du sang, avec le soutien de Magnanville, se déroulera le mardi 1er mars, de 14h30 à 19h, à la salle Voltaire (la Ferme).

Ce geste citoyen permet de sauver des vies, soyons tous solidaires, particulièrement en ce moment où le niveau des réserves de sang est en dessous du seuil de sécurité, depuis le mois de février.

Les principales conditions pour donner son sang :

Etre âgé(e) entre 18 et 70 ans (et 65 ans pour les dons de plasma/plaquettes)

Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg dans le cas de dons de plasma/plaquettes)

Être muni(e) d’une pièce d’identité

Respecter un délai minimum de 8 semaines entre 2 dons de sang

Penser à prendre rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/44868/sang/01-03-2022

Avant de vous déplacer, pensez à vérifier les éventuelles contre-indications : tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test en ligne sur dondesang.ets.sante.fr, rubrique « Puis-je donner ? » ou sur l’appli Don de Sang.

Il est possible de donner son sang avant et après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai d’ajournement.

Vous avez été testé positif au Covid ?

SANS symptômes, vous devez patienter 14 jours

AVEC symptômes, vous devrez attendre 14 jours après la guérison

Vous êtes cas contact et asymptomatique :

Si vous êtes vacciné avec 2 doses, vous pouvez donner

Sinon, vous devez attendre 14 jours

Pour plus de renseignements sur la collecte de sang organisée à Magnanville et sur les conditions et modalités pour donner son sang rendez vous sur le site internet dondesang.efs.sante.fr.