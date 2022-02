Evreux : Disco Live Fever

Le 1er mars 2022, à 15 h vous pourrez assister au spectacle Disco Live Fever, au Cadran d’Evreux. Le spectacle Disco Fever retrace les années fastueuses du disco avec les plus grands tubes de l’époque.

Chanteurs, chanteuses, sur scène retrouvez des artistes complets qui sont aussi d’excellents danseurs et danseuses et quatre musiciens. Au total ce sont 20 artistes qui vous donnent rendez-vous et vous éblouiront sur scène pour votre plus grand plaisir. Confortablement installés, vous profiterez de deux heures de show ultra rythmé dans un tourbillon de chansons et de medleys entêtants.

Souvenez-vous des refrains qui vous ont tant fait bouger. « Born to be alive, Staying alive, I will survive, Daddy Cool, Où sont les femmes… » Revivez l’ambiance des boîtes de nuit mythiques de l’époque avec des chorégraphies originales et un défilé de costumes scintillants, tous plus éblouissants les uns que les autres.

Alors, avec ou sans vos talons compensés, venez tous faire la fête sous la boule à facettes et vibrer avec les artistes aux sons de Patrick Hernandez, Patrick Juvet, Clo-Clo, Boney M, Les Village People, Barry White, Les Bee Gees, Chic, Gloria Gaynor, Donna Summer, ABBA, Sheila, Karen Cheryl, Dalida, François Valéry… Et tant d’autres stars venues des deux côtés de l’Atlantique, célébrées et sublimées sur scène pour raviver la légendaire fièvre du Disco.

Disco Live Fever, c’est des paillettes plein les yeux et des mélodies plein la tête pour une après-midi endiablée au Cadran d’Evreux.

Durée 2h50 + entracte

Placement libre

Début du concert 15h

Tarif unique : 34€

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet evreux.fr.