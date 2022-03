Buchelay : Dictée géante

Une dictée géante est organisée dimanche, le 13 mars 2022, au Centre des arts et loisirs de Buchelay . Proposé par la commune de Buchelay dans le cadre de l’opération Dis-moi dix mots, avec les associations Signe et Image, Ateliers d’anglais et la librairie La Nouvelle Réserve, cet événement s’articule autour de deux dictées : la première (15h) est destinée aux adultes, la seconde aux adolescents et aux enfants (16h).

La participation est gratuite. Pour mettre votre orthographe à l’épreuve, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 30 92 57 74 ou en envoyant un mail à culture@buchelay.fr.

Pour plus de renseignements sur la dictée géante organisée à Buchelay rendez vous sur le site internet www.buchelay.fr.