JOURNAL MERCREDI 09 MARS 2022

Le Conseil municipal de Mantes la Jolie s’est réuni lundi 7 mars 2022 (Facebook Ville de Mantes la Jolie).

TITRES :

– Faits divers : un homme a été interpellé pour vol à l’étalage à Mézières sur Seine.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine réédite sa carte « Manger local »

– Les Mureaux : les Championnats de France de cross-country ont lieu du 11 au 13 mars.

– Interview de Cristel Dubois, conseillère municipale de Mantes la Jolie, déléguée à la Petite enfance, Hayet Morillon, adjointe en charge de l’action civique, et Jean-Luc Santini, adjoint en charge de l’Immobilier et des Travaux. Ils reviennent sur certaines délibérations adoptées en Conseil municipal le 7 mars.