Epône : Challenge tranches poétiques

Vous pourrez participer au challenge « Tranches poétiques » demain, le samedi 12 mars 2022, à 11h à la Médiathèque Pierre Amouroux d’Epône.

Le défi « Tranches poétiques » a connu beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement, c’est pourquoi les bibliothécaires vous proposent de le (re)découvrir le temps du printemps des poètes. Le côté éphémère des « tranches poétiques » s’inscrit de manière ludique dans le thème de cette année, et permettra même aux plus créatifs d’exprimer une pointe d’humour et de second degré.

L’idée est simple : cherchez dans votre médiathèque des titres de livres qui vous inspirent (3 à 10 titres) puis empilez-les dans l’ordre qui vous plaît, et voilà, vous avez créé un poème ! Ils seront tous affichés jusqu’à la fin du mois de mars dans la Médiathèque et sur les réseaux sociaux.

Pour plus de renseignements sur le challenge « Tranches poétiques » organisé à la Médiathèque Pierre Amouroux d’Epône rendez vous sur le site internet www.epone.fr.