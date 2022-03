Vernon : Spectacle et exposition Kamishibaï

Un spectacle et une exposition Kamishibaï sont à voir à la Médiathèque de Vernon. Le Spectacle à lieu demain, le samedi 12 mars, à 14h30 (pour les plus de 14 ans) et l’exposition est visible tout le mois de mars sur les murs de la médiathèque.

Le Kamishibaï peut se traduire littéralement par « pièce de théâtre sur papier ». C’est une sorte de mini-théâtre ambulant. Un conteur en raconte l’histoire en faisant glisser des illustrations devant les spectateurs, dans un « butai », une petite structure rectangulaire en bois.

Le Kamishibaï que Mathilde Loisel, graveuse, et Elodie Réglat, actrice-poète, réalisent ensemble ne raconte pas une histoire à proprement parler. Il évoque l’univers domestique qu’elles ont redécouvert pendant le confinement. Il s’agit d’une exploration des pièces de la maison, un « immeuble Yacoubian » familial, où les lieux révèlent des émotions parfois enfouies dans la frénésie de la vie moderne, parfois simples ou légères, d’autres fois plus graves ou introspectives. L’aller-retour entre le poème et la gravure est un échange d’émotions, d’idées, un lien à l’image de leur amitié.Un témoin étrange, une femme-araignée, omniprésente pendant ces longs mois d’isolement, tisse un lien narratif entre les différents espaces, les pièces de la maison, les gravures et les poèmes, dans une mise en scène originale.

C’est gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur le spectacle et l’exposition Kamishibaï organisés à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.