ASSOCIATION NATURE ET SENTIERS VERNONNAIS– 12 MARS 2022

BPM reçoit L’Association Nature et Sentiers Vernonnais. Retrouvez sa présidente Elisabeth Rousseau, accompagnée de la responsable des sorties botaniques Andrée Magnier. Le but de l’association est de pratiquer la marche sur Vernon et ses environs.