Evreux : Animation agnelage

Les 16 et 19 mars 2022 venez participer à l’animation agnelage à Evreux, devant l’ancienne ferme Lambert à l’hippodrome de Navarre. En compagnie du berger municipal et d’un animateur, venez rencontrer les agneaux et agnelles qui viennent de naître; explications proposées autour du mouton et de la gestion du troupeau.

Rendez-vous le mercredi 16 et le samedi 19 mars de 14h à 16h30.

Chaussures de marche et tenue adaptée conseillées

Animation en extérieur sans abri

Pour plus de renseignements sur l’animation agnelage organisée à Evreux rendez vous sur le site internet evreux.fr.