Transformation du quartier Centre-Sud à Limay

À partir d’aujourd’hui, les Limayens sont invités à donner leur avis sur le projet d’aménagement et de transformation du quartier Centre-Sud de Limay.

Cette opération de renouvellement urbain concerne quatre quartiers, soit 3 500 habitants :

La Source ;

Le Village ;

Champart- La Chasse ;

Les Hautes-Meunières.

Différentes interventions figurent au programme : rénovation et amélioration thermique des logements, réaménagement des espaces extérieurs, construction de nouveaux logements, réorganisation du stationnement, construction d’un nouveau groupe scolaire, réhabilitation du groupe scolaire Jean Macé et création de liaisons piétonnes.

Piloté par la Communauté urbaine en partenariat avec la ville de Limay, le Département des Yvelines, Logirep et Emmaüs Habitat, cette vaste opération va s’étaler sur quatre ans. Elle répond à quatre grandes ambitions :

Ouvrir le quartier sur la ville ;

Renforcer l’attractivité économique et l’offre de services de proximité ;

Améliorer le confort des logements ;

Favoriser la réussite éducative.

Pour que chaque Limayen puisse donner son avis sur le projet, la ville et la Communauté urbaine proposent une série d’actions : balades urbaines, rencontres au cœur des quartiers, ateliers thématiques conduits par les partenaires tels que les bailleurs et une exposition itinérante pour découvrir le projet. Un registre papier est également disponible jusqu’au 31 mai prochain en mairie de Limay.

Initiées avec la ville et les bailleurs et conduits par GPS&O, trois balades urbaines sont programmées durant la deuxième quinzaine de mars pour présenter le projet in situ.

Élus, habitants, partenaires et techniciens attendent les habitants :

Aujourd’hui, à 10h, devant l’école Montessori (4 rue des Hautes Meunières) ;

Le 19 mars, à 11h, devant l’école Pauline Kergomard (rue Kergomard);

Le 26 mars, à 15h, devant l’école Ferdinand Buisson (rue Buisson).

De prochaines rencontres sur site autour d’une information mobile sont prévues courant mai ainsi que des ateliers thématiques jusqu’à juin.

Pour plus de renseignements sur le projet de transformation du quartier Centre-Sud de Limay rendez vous sur le site internet gpseo.fr.