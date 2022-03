Epône : Sortie nature – La vie du Grèbe huppé

Une sortie nature ayant pour thème la vie du Grèbe huppé est organisée dimanche, le 20 mars 2022, de 9h30 à 12h au Bout du Monde à Epône. Venez découvrir la vie du Grèbe huppé, au sein du Biotope qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux dans cette zone naturelle sensible et protégée.

Chevaliers aboyeurs, Sarcelles d’hiver, Foulques et Aigrettes se retrouvent au Biotope pour profiter de l’abondante faune et flore qu’il recèle. Ces visites sont gratuites et sur inscriptions auprès de la LPO par téléphone au 01 53 58 58 38 ou par mail à ile-de-france@lpo.fr.

Le lieu de rendez-vous est au Bout du Monde : chemin de meulan, 78680 Epône

Pour plus de renseignements sur la sortie nature sur la vie du Grèbe huppé à Epône rendez vous sur le site internet www.epone.fr.